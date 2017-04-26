Болгария одобрила покупку шведских истребителей Gripen

Правительство Болгарии одобрило протокол межведомственной рабочей группы, предлагающей закупить шведские истребители Gripen для ВВС страны. Об этом в среду, 26 апреля, ТАСС сообщили в Минобороны Болгарии.

«В соответствии с действующим регламентом парламент Болгарии должен создать межведомственную комиссию, которая начнет соответствующие переговоры. Для приобретения новых самолетов необходимо будет заключить межправительственное соглашение», — уточнили там.

Минобороны Болгарии выделяло три предложения на поставку новых истребителей — это F-16 из запасов ВВС США, а также шведские Gripen и Eurofighter Typhoon.

ВВС Болгарии, в составе которых насчитывается 27 боевых самолетов, включая 15 истребителей МиГ-29 и 12 штурмовиков Су-25, приняли решение о замене старых советских истребителей в связи со стремлением правительства страны сократить зависимость от России в области военно-технического сотрудничества.

В 2004 году, когда Болгария присоединилась к НАТО, София пообещала Североатлантическому альянсу заменить шесть своих истребителей МиГ-21 новыми машинами к 2016 году. За прошедшее время МиГ-21 были сняты с вооружения, но замены не произошло.