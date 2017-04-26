Россия заняла второе место по числу туристов на Кипре

Россия заняла второе место по объему турпотока на Кипр в марте 2017 года. За месяц страну посетили около 20 тысяч путешественников из РФ (14,1 процента от общего объема туристов). Об этом сообщается в ежемесячном отчете Статистической службы Кипра, опубликованном на сайте ведомства.

Лидером по числу путешественников стала Великобритания (38,7 процента от общего турпотока). При этом Россия показала наибольший рост — число прибывших в страну отдыхающих увеличилось на 55,1 процента по сравнению с мартом 2016 года.

Материалы по теме Обойдемся без «шенгена» Как летать через Европу без визы

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтверждают рост интереса к Кипру. «Спрос на туры на Кипр вырос, что связано с длинным сезоном. Этот год выдался достаточно теплым, и сезон начался очень рано», — отметила директор департамента прямых продаж, рекламы и PR компании ICS Travel Group Анна Филатовская.

Как уточняет АТОР, рост турпотока также связан с нестабильной политической обстановкой в Турции из-за которой многие россияне стали искать альтернативные направления отдыха.

Отмечается, что в высокий сезон Кипр может столкнуться с дефицитом мест размещения для туристов.

В середине апреля Кипр вошел в десятку самых популярных у российских туристов стран на лето. Он занял седьмое место рейтинга, обогнав такие страны как Чехия, Греция и Турция. Наиболее востребованным направлением была признана Болгария.