Полицейский попросил напарника закрыть глаза во время погони в Москве

Сотрудники Госавтоинспекции после продолжительной погони в столице задержали водителя Lexus, который не остановился по требованию полиции. Видео инцидента опубликовано на сайте ГУ МВД России по Москве.

На кадрах, снятых видеорегистратором в патрульной машине, видно, как несколько экипажей на очень высокой скорости преследуют серебристый Lexus. Один из инспекторов, сидящий на пассажирском месте, просит напарника сбавить скорость. «Тихо, тихо, тихо! Саня, давай потише! Не лети так», — обращается он к водителю. Однако тот посоветовал закрыть глаза.

Инспекторы предупреждают нарушителя о возможности применения оружия, однако тот не останавливается. В конце концов водитель Lexus заехал в тупик и попытался скрыться пешком, но был задержан. Им оказался 26-летний житель Москвы. «Проведенное медицинское освидетельствование выявило наличие у него алкоголя в крови», — говорится в сообщении главка.

В отношении задержанного составлены административные протоколы об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, о проезде на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, а также о нарушении правил проезда перекрестков.