Суд отказал полиции в аресте питерского музыканта за поджог машины

Петербургский суд отказал полиции в аресте музыканта Александра Баринова, подозреваемого в поджоге автомобиля «Нива». Об этом в среду, 26 апреля, сообщает «Фонтанка».

Дознаватель ГУ МВД Анатолий Ма-ни-фу представил в суде ходатайство о заключении Баринова под стражу за то, что тот «с использованием предмета с горючей жидкостью в качестве оружия совершил поджог автомобиля "Нива"».

Полиция требовала для музыканта самую строгую меру пресечения, но судья отказала дознавателю. Баринов был отпущен под подписку о невыезде.

Отмечается, что по факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Обвинение исполнителю предъявлено не было, вину он не признает.

Машина «Нива» загорелась перед Смольным институтом 27 марта, в день стачки дальнобойщиков, которые, однако, не взяли на себя ответственность за пожар.

Как объяснил Баринов, автомобиль принадлежал его родителям, однако исчез из-под окон в середине марта. По его словам, заявление об угоне подано не было в связи с незначительностью утраты.