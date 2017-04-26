В результате взрыва микроавтобуса в Пакистане погибли 13 человек

В результате подрыва микроавтобуса в пакистанском городе Годар (область Куррам в так называемой зоне племен на северо-западе страны) погибли 13 человек. Об этом сообщает BFMTV.

Как пояснил высокопоставленный местный чиновник Басер Хан, среди жертв нападения три женщины, шестилетняя девочка и девятилетний мальчик.

Ответственность за атаку взяли на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) и движение «Талибан» (запрещены в России).

«Зона племен» (полное наименование «Федерально управляемые племенные территории», FATA) — населенный пуштунами район на северо-западе Пакистана вдоль границы с Афганистаном. Официально находится в центральном подчинении Исламабада, фактически — полуавтономно управляется местными племенными лидерами.

Территория чрезвычайно плохо контролируется правительством Пакистана и с давних времен является рассадником бандитизма. В последние 25-30 лет в «зоне племен» резко выросло влияние талибов.