Журналист «Ленты.ру» назван лучшим молодым кинокритиком года

Журналист «Ленты.ру» Денис Рузаев стал лауреатом премии памяти Михаила Левитина, ежегодно присуждаемой лучшему молодому кинокритику России. Награда была вручена в среду, 26 апреля.

Рузаев работает кинокритиком «Ленты.ру» с 2015 года. Помимо еженедельных рецензий, он ведет дневники с Каннского, Берлинского и Венецианского фестивалей, а также регулярно берет интервью у известных режиссеров и актеров, как зарубежных, так и российских. Среди его собеседников — Оливье Ассаяс, Эми Адамс, Найт Шьямалан, Сэмюэл Л. Джексон, Сет Роген, Уиллем Дефо, Рассел Кроу, Моника Беллуччи и Гильермо дель Торо.

Рузаев был награжден за публикации 2016 года.

Премия памяти Михаила Левитина была учреждена в 1995 году Гильдией киноведов и кинокритиков России. Ежегодно организация также присуждает премию «Слон» по итогам календарного года с целью поощрения лучших исследовательских и критических работ по теории и истории кинематографа и по текущему кинопроцессу.

«Ленту.ру» ежедневно посещают около двух миллионов пользователей. В 2016 году издание стало вторым по цитируемости среди интернет-ресурсов России по версии информационно-аналитической системы «Медиалогия».