В Крыму проверили СИЗО после резонансного заявления генсека Совета Европы

Заместитель управляющего делами уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев посетил с проверкой ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом говорится в поступившем в среду, 26 апреля, в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

В частности, Соловьев проверил в расположенном в Симферополе следственном изоляторе условия содержания, в том числе «медицинского обеспечения, оказания квалифицированной юридической помощи, режима питания, предоставления свиданий с родственниками и защитниками, приобретения лекарственных средств».

«В ходе доверительных бесед с заключенными претензий по условиям содержания в учреждении не поступило. Заключенные сообщили Ивану Соловьеву, что "физическая сила не применялась, унижающее человеческое достоинство обращение не применялось, общаются уважительно, нормально"», — говорится в релизе.

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Кроме того, отмечается, что всем обвиняемым обеспечено право на юридическую защиту. Также задержанные регулярно получают передачи от родственников и пользуются правом на свидания с ними.

Вместе с тем представитель омбудсмена признал, что в СИЗО, где содержится 1400 человек, периодически «возникает перелимит, хотя и несущественный». Так, в 19-местной камере бывает иногда 20 человек, иногда 21. Однако, по словам Соловьева, средства на строительство нового СИЗО уже выделены.

Днем ранее генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд предложил отправить в Крым миссию Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. «Я получаю вызывающие беспокойство сообщения о ситуации в тюрьмах в Крыму, поэтому я исхожу из того, что мы должны всячески настаивать на направлении миссии Европейского комитета по предупреждению пыток в Крым», — сказал он.

На пытки жаловались, в частности, обвиняемые по делу о подготовке терактов в Крыму, задержанные в августе 2016-го ФСБ. Свои обращения они направили в декабре 2016-го в правоохранительные органы России.