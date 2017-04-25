Поклонская отреагировала на предложение отправить в Крым миссию против пыток

В Крыму нет и не может быть никаких ужасов, о которых рассказывают западные политики. Об этом заявила бывший прокурор республики, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Facebook, комментируя предложение генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда отправить в Крым «миссию против пыток».

Поклонская напомнила, что год назад делегация Совета Европы во главе со спецпредставителем генерального секретаря Жераром Штудманом уже побывала в Крыму. «Во время визита в прокуратуру Крыма членам делегации подробно рассказали о том, что на самом деле происходило на полуострове в феврале-марте 2014 года. О том, как крымчане, несмотря на усилия радикалов, без единой капли крови смогли сделать осознанный выбор и вернуться в Россию», — отметила депутат.

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При этом Штудмана и его коллег, по его словам, «очень обрадовало» то, что им показывали — ремонт школ, возможность обучаться на украинском и крымско-татарском языках, подготовка учителей, инвестиции.

«В Совете Европы, безусловно, знают о реальной ситуации в Крыму. О том, что полуостров динамично развивается, никакой дискриминации по национальному или другим признакам, конечно, нет. Думаю, страшилкам про Крым в мире уже мало кто верит. Западным политикам пора бы прекратить всякие спекуляции на этот счет», — подчеркнула Поклонская.

Ранее Ягланд заявил, что получает «вызывающие беспокойства сообщения о ситуации в тюрьмах в Крыму». «Поэтому я исхожу из того, что мы должны всячески настаивать на направлении миссии Европейского комитета по предупреждению пыток в Крым», — отметил он.

На пытки, в частности, жаловались обвиняемые по делу о подготовке терактов в Крыму, задержанные в августе 2016-го ФСБ. Соответствующие обращения они направили в декабре того же года в правоохранительные органы России.