Москвичка отсудила у магазина 690 тысяч рублей за выбитые упавшим товаром зубы

Москвичка отсудила 690 тысяч рублей у гипермаркета Obi, сообщает ТАСС. На женщину в торговом зале упал товар, после чего она потеряла сознание и лишилась двух зубов.

Установлено, что работники магазина перекладывали товар, скидывая его вниз, и не ограничили покупателям доступ к месту проведения работ.

В результате инцидента у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы корней двух зубов. Суд постановил ответчику выплатить 319 тысяч рублей на лечение, 52 тысячи рублей компенсации за утраченный женщиной в виду госпитализации заработок, 69 тысяч на оплату судебной экспертизы.

Еще 500 тысяч рублей Obi должен был выплатить за компенсацию морального ущерба, но судебная коллегия по гражданским делам снизила эту сумму до 250 тысяч.

В феврале 2017 года жительница Екатеринбурга отсудила у завода 186 тысяч рублей за упавший на автомобиль снег. Глыба снега со льдом упала на автомобиль с высоты двухэтажного здания, разбив его заднее стекло и оставив вмятины на крыше.