Тереза Мэй заявила о готовности возглавить мировую борьбу с «туризмом»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оговорилась во время выступления в Уэльсе. Как отмечает портал Business Insider, глава британского правительства перепутала слова туризм и терроризм.

«Мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой мир в предотвращении туризма», — заявила она.

Вслед за этим Мэй упомянула вопрос национальной безопасности и проблему рабства в современном мире, что дало журналистам повод предположить, что речь все-таки идет об оговорке.

Как отмечает газета The Mirror, сама премьер-министр не обратила внимания не произошедшее и продолжила свою речь.