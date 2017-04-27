Дизайнер Гоша Рубчинский проведет показ в Санкт-Петербурге

Российски дизайнер Гошу Рубчинский проведет показ новой коллекции одежды на сезон весна-лето 2018 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Когда и где пройдет дефиле, пока не сообщается. В тайне модельер также держит детали будущей коллекции.

В середине января Ручинский представил совместную коллекцию с adidas.Показ прошел в Калининграде. Выбор города, по словам модельера, не был случайным. «Я хочу доказать, что глобальные идеи можно транслировать в маленьких российских городах. Я хочу показать конец глобализации», — объяснил он.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре.