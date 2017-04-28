Наука и техника
 

Существование машины времени доказали математически

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Ученые из США и Канады создали математическую модель машины времени. Статья исследователей опубликована в журнале Classical and Quantum Gravity, пишет ScienceAlert.

По мнению специалистов, она представляет собой «ящик» или «пузырь», который позволяет находящимся внутри него пассажирам перемещаться в прошлое и будущее. Сама машина должна двигаться вдоль круговой траектории, проходящей через пространство-время.

Согласно теории относительности Эйнштейна, в нашей Вселенной возможно существование замкнутых времениподобных кривых (англ. closed timelike curve, CTC). Они могут образоваться только в том случае, если пространственно-временной континуум искривится особым образом, формируя, например, кротовые норы. Если двигаться вдоль этих кривых, можно путешествовать в будущее и прошлое, возвращаясь затем в исходную точку.

Были придуманы различные условия, при которых возможно возникновение СТС, однако в каждом случае путешествия во времени оказываются невозможными. Стивен Хокинг предложил гипотезу защищенности хронологии, в которой утверждается, что попытка создания замкнутых времениподобных кривых должна обязательно приводить к появлению черной дыры. Тем не менее авторы работы полагают, что возможно существование СТС, на которых не распространяются данные ограничения.

Ученые предложили математическую модель машины времени, называемую TARDIS (англ. Traversable Acausal Retrograde Domain in Spacetime). По своему принципу действия она напоминает пузырь Алькубьерре, который позволяет находящемуся внутри него космическому кораблю достигать сверхсветовой скорости. Однако TARDIS должна перемещаться по замкнутой кривой, чтобы находящиеся в ней люди испытывали постоянное ускорение. При этом внешний наблюдатель увидит две версии путешественников внутри пузыря: для одной время течет нормально, а для другой — в обратном направлении.

Хотя существование данной машины времени, по мнению исследователей, теоретически возможно, остается неизвестным, каким образом можно искривить пространство-время.

Машина времени TARDIS присутствует в британском фантастическом сериале «Доктор Кто». В нем рассказывается о приключениях инопланетянина по имени Доктор на других планетах и в различных временных эпохах.

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