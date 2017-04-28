Культура
 

Франшиза «Форсаж» получила «Премию поколения» MTV

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Канал MTV присудил франшизе «Форсаж», состоящей из восьми боевиков, «Премию поколения». Об этом пишет ET Online в пятницу, 28 апреля.

Торжественное вручение награды состоится на 26-й премии MTV в области кино и телевидения (MTV Movie & TV Awards) в Лос-Анджелесе 7 мая.

«Форсаж» стал первой киносерией, победившей в этой категории. Ранее «Премию поколения» получали актеры Уилл Смит, Риз Уизерспун, Роберт Дауни-младший, Сандра Буллок и Джейми Фокс.

Франшиза «Форсаж» существует уже 17 лет. Она является самым прибыльным проектом студии Universal. Все части в общей сложности собрали в прокате около четырех миллиардов долларов. Седьмая картина заработала 1,5 миллиарда. Премьера восьмого фильма состоялась 13 апреля. Боевик установил абсолютный рекорд по сборам за первый уик-энд, заработав более 532 миллионов долларов.

7 апреля сообщалось, что 26-я премия MTV в области кино и телевидения откажется от разделения звезд на актеров и актрис.

Награда существует с 1992 года. Победителей различных категорий выбирают путем голосования интернет-пользователей на сайте MTV. Мероприятие, как правило, обставляется в юмористическом ключе и пародирует премию «Оскар».

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