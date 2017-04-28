МВД пообещало миллион рублей за информацию об убийцах священника

МВД объявило вознаграждение в один миллион рублей за содействие в поимке убийц настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря игумена Даниила. Преступление было совершено в июле 2016 года в Ярославской области. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 апреля.

Следствие готово выплатить средства за любую информацию, которая поможет в розыске и задержании злоумышленника, сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

На уточняющий вопрос «Ленты.ру» в ведомстве ответили, что преступление в настоящее время не раскрыто, задержанных по уголовному делу нет. При этом представители МВД отказались прояснить судьбу послушника того же монастыря Александра Шулешова, арестованного летом 2016 года по подозрению в убийстве.

10 июля 2016 года РИА Новости сообщило об аресте Шулешова. Он в день преступления покинул территорию обители. Его задержали сотрудники ДПС во Владимирской области, когда он пешком пытался добраться до Нижнего Новгорода. По словам самого Шулешова, там живет его супруга, с которой он разводится. При себе у мужчины был рюкзак, плащ-палатка и котелок, в дороге он ночевал в лесу.

О подозреваемом, который был объявлен в розыск, 8 июля 2016 года сообщало ярославское управление СКР.

Тело игумена Даниила с признаками насильственной смерти было обнаружено в его келье 7 июля 2016 года. В Переславской епархии РПЦ заявили, что вряд ли это убийство было совершено с целью наживы, поскольку монастырь достаточно малочислен и беден.