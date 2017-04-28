Nike посвятил Франческо Тотти золотые бутсы

Споривный бренд Nike выпустил коллекцию обуви, посвященную нападающему клуба «Рома» Франческо Тотти. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Luxurylaunches.

В лимитированную линейку вошли 2500 пар футбольных бутс. Коллекция приурочена к 25-летию выступлений спортсмена за итальянскую команду.

Обувь изготовлена из мягкой кожи, выкрашенной в золотой цвет, на пятку нанесена фамилия футболиста. Модель Tiempo Totti X Roma Тотти представит в конце апреля в Риме. Бутсы уже появились в продаже, цены на них пока не называются.

Компания Nike основана в США в 1964 году и производит спортивную обувь и одежду. Всемирно известный логотип бренда, имитирующий крыло богини Ники, был создан американской студенткой Кэролин Дэвидсон в 1971 году — работа девушки обошлась компании в 35 долларов.

Франческо Тотти — итальянский футболист, капитал клуба «Рома», где выступает с 1992 года.