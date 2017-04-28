В Москве удивились американским заявлениям об изоляции России в ООН

В российском МИД сочли странным заявление пресс-службы Белого дома, назвавшей «изоляцию России в ООН» среди главных достижений президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Странное заявление. Мы, наоборот, стремимся к сотрудничеству со всеми странами, в том числе и прежде всего с США в рамках ООН, — объяснил замглавы МИД Геннадий Гатилов. — Я думаю, что речь должна идти не о том, чтобы ставить кого-то в изоляцию, а о том, чтобы искать точки соприкосновения и тем самым выходить на общеприемлемые решения существующих проблем. В этом и должна состоять работа в ООН».

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Ранее с опровержением тезиса об «изоляции России» выступил директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь. Он заявил, что «Москва и Пекин говорят на одном языке в том, что касается поиска ответов возникающие угрозы миру и стабильности».

28 апреля пресс-служба Белого дома распространила справку, в которой в качестве одного из достижений президента Дональда Трампа за первые 100 дней пребывания у власти называется «изоляция России в ООН». По мнению составителей документа, после нескольких лет «провальной дипломатии» президент противостоит странам, угрожающим национальной безопасности США. Как говорится в справке, Трамп «еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином». Авторы документа утверждают, что президент работает, «чтобы изолировать Северную Корею».