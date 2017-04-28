Стервятники во дворе американской школы обеспокоили родителей учеников

Стервятники, поселившиеся возле начальной школы в американском городе Питерсберг, штат Вирджиния, вызывают озабоченность у родителей учеников. Об этом сообщает WTVR.

Хищные птицы гнездятся в этом районе не первый год, но в последнее время они особенно расплодились. Один из местных жителей рассказал журналистам, что однажды насчитал больше сотни стервятников.

Мать одной из учениц признается, что не позволяет дочери ходить к школе после уроков. «Я боюсь, что одна из этих птиц слетит вниз и попытается напасть на кого-нибудь или на ребенка», — говорит она.

Городские власти утверждают, что стервятники защищены федеральным законом о перелетных птицах. Они обратились в Министерство сельского хозяйства США, чтобы выяснить порядок решения этой проблемы.

5 апреля сообщалось, что в Калифорнии ученики оказались на несколько часов заперты в школе после того, как во двор учебного заведения забрел черный медведь.