На Ставрополье столкнулись электричка и грузовик

Электричка столкнулась с грузовиком на железнодорожном переезде на окраине города Невинномысск (Ставропольский край). Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель Главного управления ГИБДД по краю Евгений Синицын.

«В 15:30 на улице Загородная, на окраине Невинномысска, на нерегулируемом железнодорожном переезде водитель КАМАЗа-бетономешалки столкнулся с электричкой», — сказал он.

Один вагон электропоезда сошел с рельсов, грузовик опрокинулся. «В результате аварии в больницу города доставлены четыре пассажира электрички», — добавил Синицын.

Однако глава пресс-служба ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев сообщил о семи пострадавших. «В момент происшествия в вагоне находилось 13 человек, в результате происшествия пострадали 7 человек — все пассажиры электрички. В больницу направлены трое», — уточнил он.

Движение на переезде временно закрыто.