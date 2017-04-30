На Украине умер поэт Борис Олейник

На 82-м году жизни скончался поэт и политический деятель Борис Олейник. Об этом в воскресенье, 30 апреля, на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Маслий.

Поэт умер в Киеве в Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова. Это произошло после тяжелой и продолжительной болезни, добавил журналист.

Соболезнования родным литератора выразил президент Украины Петр Порошенко.

Борис Олейник родился 22 октября 1935 года в селе Зачепиловка Полтавской области Украинской ССР. Его первые стихи были опубликованы в районной газете в 1948 году. В 1958-м он окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

За свою жизнь Олейник написал более 40 книг и свыше 50 песен в соавторстве с известными композиторами. Стихи автора переведены на русский, итальянский, чешский, польский, румынский и другие языки. В 1975 году поэт стал лауреатом Государственной премии СССР.

В 1990-1991 годах являлся членом ЦК КПСС. С 1992 по 2006 годы — депутат Верховной Рады Украины. В 2005 году Борису Олейнику было присвоено звание Героя Украины.