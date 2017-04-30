Наука и техника
 

Российский фильм про Антарктиду получил Гран-при фестиваля научного кино в Чехии

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Работа режиссера Екатерины Еременко «Озеро Восток. Хребет Безумия» получила Гран-при старейшего фестиваля научного кино — Academia Film Olomouc в Чехии. Об этом сообщается на сайте киностудии имени Горького, на которой был снят фильм.

Отмечается, что фильм из России получил Гран-при AFO впервые с 1966 года.

Всего на фестиваль было подано более 3 тысяч заявок, но в шорт-лист попали только 20 фильмов. В одном из них в качестве продюсера и актера принял участие Леонардо Ди Каприо — это фильм «Спасти планету» режиссера Фишера Стивенса.

Еременко работала над созданием фильма 18 лет и стала первой в России женщиной, которая провела больше месяца на внутриконтинентальной антарктической станции «Восток».

«Этот фильм очень тяжело было делать, безумно тяжело. Мои близкие это видели», — отметила Еременко, выразив благодарность ученым, полярникам, продюсерам, коллегам-кинематографистам.

Российская премьера фильма состоялась 9 апреля 2017 года.

Озеро Восток, открытое российскими учеными, является крупнейшим из подледных антарктических озер. По оценкам, оно было изолировано от внешней среды около 15 миллионов лет. Высказывались предположения, что по этой причине содержащаяся в нем жизнь отличается своеобразием.

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