В Казахстане предложили ввести требования к внешнему виду населения

Правительство Казахстана изучает вопрос о введении требований к внешнему виду граждан. Об этом рассказал министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев, передает во вторник, 2 мая, пресс-служба кабинета министров.

«Это очень важный, щепетильный вопрос. Мы будем его исследовать со всех сторон совместно с экспертами и специалистами. Правительство и гражданское сообщество придет к правильному, взвешенному решению», — заверил министр.

Ермекбаев также подчеркнул, что «необходимо проводить разъяснительную работу с теми гражданами, которые следуют наставлениям, чуждым нашему народу». «Конечно, у нас сохраняется право каждого гражданина одеваться так, как ему угодно», — отметил чиновник.

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В апреле президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что бороды и черная одежда не соответствуют казахским традициям. «В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. (...) Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу», — высказал мнение казахстанский лидер.

В последние годы Казахстан несколько раз подвергся террористическим атакам. В частности, в июне 2016-го на Актюбинск (Актобе) было совершено нападение нескольких групп экстремистов, в результате погибли семь и пострадали 38 человек. В тот же день правоохранительные органы ликвидировали 13 экстремистов. Власти республики заявили, что боевики были последователями салафизма.