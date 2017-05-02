Эксперт предсказал развитие немецко-французских отношений после победы Макрона

В случае победы лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона на выборах президента Франции, Париж будет требовать от Берлина еще больших финансовых вложений в ЕС. Об этом «Ленте.ру» рассказал Райнхард Крумм, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», руководитель регионального отдела по вопросам безопасности и мира в Европе Фонда имени Фридриха Эберта.

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«Макрона не устраивает то, что Германия обладает преимуществом в торговой сфере, потому что она очень много экспортирует и, в отличие от других, у нее очень хороший внешнеторговый торговый баланс», — пояснил политолог.

По словам Крумма, подобные претензии к ФРГ существуют не только во Франции, но и в ряде других стран Евросоюза.

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента. Его основной соперник, кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен набрала 21,3 процента голосов. Второй тур пройдет 7 мая.

Согласно опросам общественного мнения, проведенным компанией OpinionWay, лидер движения «Вперед» может набрать 61 процент голосов.