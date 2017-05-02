Потерявшая детей в авиакатастрофе над Донбассом пара договорилась с перевозчиком

Авиакомпания Malaysia Airlines урегулировала судебный спор с австралийской парой, которая потеряла трех детей в катастрофе Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, на борту самолета, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, находились трое детей Энтони Маслин (Anthony Maslin) и Марайт Норрис (Marite Norris). Их сопровождал дедушка.

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Согласно заявлению Malaysia Airlines, было достигнуто «мирное и конфиденциальное соглашение с семьей Маслин и, следовательно, иск был отозван». При этом какие-либо подробности договоренностей представитель перевозчика раскрыть отказался.

Как уточняет Rappler, адвокат, представляющий в суде семьи шести членов экипажа рейса МН17, рассказал, что в июне 2016 года Malaysia Airlines обратилась к нему с предложением урегулирования конфликта, однако сумма компенсации не устроила его клиентов. Он добавил, что в январе этого года перевозчик выступил с новой просьбой, которая все еще рассматривается.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли, большинство из них были подданными Нидерландов.