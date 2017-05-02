Названа оптимальная продолжительность занятий медитацией

Американские и канадские ученые определили оптимальную продолжительность занятий медитацией. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Consciousness and Cognition, кратко о нем сообщает Университет Уотерлу (Канада).

На медитацию, как полагают ученые, достаточно ежедневно тратить около десяти минут. За это время, как отмечают авторы, снижается уровень тревожности и повышается сосредоточенность на текущих задачах.

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К подобным выводам ученые пришли, оценив влияние данной практики на самочувствие 82 добровольцев. Участников разделили на две группы, членам которых предложили выполнить задание на компьютере. Лучше справились люди из той группы, которые в ходе выполнения задания отвлекались, чтобы помедитировать.

Медитация предполагает выполнение специальных действий — как правило, принятие определенной позы в сочетании с дыхательными упражнениями. В результате человеку удается, в частности, добиться повышенной сосредоточенности на каком-либо явлении или предмете. Практика пришла в обыденную жизнь из древних религиозных течений Индии и Китая.