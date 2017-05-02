Пенсионер расцарапал Mercedes москвички на 78 тысяч рублей

Видео: 77.мвд.рф

Московские полицейские задержали в Центральном округе города пенсионера, подозреваемого в нанесении урона автомобилю Mercedes-Benz на сумму в 78 тысяч рублей. Видео с камеры наблюдения, запечатлевшей предполагаемый момент правонарушения, во вторник, 2 мая, публикует пресс-служба столичного главка МВД.

По версии следствия, подозреваемый повредил колющим предметом переднее крыло, правую дверь и шину машины, принадлежащей москвичке. Задержанный проживает с ней в соседнем доме на улице Бутырский Вал.