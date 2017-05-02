Вандалы в Цюрихе призвали к убийству президента Турции

Неизвестные забросали бутылками с краской здание генконсульства Турции в швейцарском городе Цюрих. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает Hürriyet Daily News.

Отмечается, что на стенах близлежащего здания и на автобусной остановке, расположенной неподалеку от дипмиссии, были оставлены надписи, призывающие к убийству турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Генконсул Турции в Цюрихе Асийе Нурджан Ипекчи (Asiye Nurcan İpekçi) сообщила, что нападение совершили около 60 злоумышленников в масках. «В настоящее время ситуация находится под контролем», — добавила дипломат.

Инцидент произошел в нерабочий день — 1 мая в Турции отмечают День труда. В этот момент в здании находились только сотрудники службы безопасности.

В преддверии референдума по внесению вопросов в турецкую конституцию в центре столицы Швейцарии — Берне — прошла демонстрация. Активисты несли в руках плакат, на котором было написано «Убейте Эрдогана».

24 апреля стало известно, что турецкий лидер подал в суд на французского политолога Филиппа Моро Дефаржа, который публично рассуждал о покушении на его жизнь.