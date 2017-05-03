Вратарю сборной России по гандболу удалили фалангу пальца

Вратарь сборной России по гандболу Виктор Киреев пропустил встречу заключительного этапа квалификации Евро-2018 против сборной Швеции из-за травмы. Об этом в своем Twitter сообщил телекомментатор Артем Шмельков.

По его словам, у голкипера удалена средняя фаланга мизинца. К своему сообщению жураналист приложил фото травмированного пальца Киреева.

Матч проходит в Санкт-Петербурге во вторник, 3 мая. Встреча началась в 19:15 по московскому времени. На момент написания новости счет составил 6:1 в пользу шведов.

После двух туров Россия с двумя очками занимает второе место в отборочной группе под номером 6. Лидируют с четырьмя баллами шведы. Третьими идут словаки (1 очко), четвертыми — черногорцы (1). Право выступить в финальной части Евро-2018, которая пройдет в Хорватии, по итогам шести туров получат по две лучшие команды из каждой группы.