Житель Ставрополья получил три года колонии за кражу 40 тысяч пиявок

На Ставрополье вступил в силу приговор в отношении двух местных жителей, которые похитили 40 тысяч медицинских пиявок на миллион рублей. Об этом в среду, 3 мая, сообщается на сайте Ставропольского краевого суда.

Мужчин признали виновными в краже в особо крупном размере. Установлено, что ночью они проникли в помещение, где хранились полимерные ведра с пиявками, вылили воду и переложили их в мешок. Опустошив 86 емкостей, они скрылись с места преступления.

Подсудимые с предъявленным обвинением и квалификацией их действий согласились.

Апанасенковский районный суд приговорил одного из них к трем годам исправительной колонии строгого режима. Второго — к четырем годам условно.

Преступление было совершено в селе Дивное (Апанасенковский район) в прошлом году. Местный житель обратился в дежурную часть отдела МВД с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что неизвестные разобрали кровлю в хозяйственной постройке на территории частного домовладения и похитили пиявок. Двух подозреваемых — ранее судимых молодых людей — задержали в декабре 2016 года. Дома у них провели обыски, в результате которых изъяли похищенное.

