В движении поездов из Москвы в Санкт-Петербург возникли задержки

На перегоне Любань — Торфяное Октябрьской железной дороги в среду, 3 мая, опаздывают некоторые поезда пригородного и дальнего сообщения. Об этом говорится на сайте ОЖД — филиала РЖД.

В частности, задержка составов №26 и №6, следующих по маршруту Москва — Санкт-Петербург, составит более двух часов. Причина — техническая неисправность контактной сети.

«Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают необходимые меры по устранению неисправности и минимизации времени задержек поездов», — отмечается в сообщении.

В ОЖД призвали пассажиров следить за появлением новой информации на станциях.

2 мая на станции Москва-Товарная по технической причине был остановлен поезд сообщением Крюково — Москва. В связи с этим пригородные поезда Ленинградского направления следовали с задержкой. Время опоздания — до 50 минут.