В Тунисе заработал переживший в 2015 году теракт отель

Тунисский Отель Imperial Marhaba Hotel, на пляже которого в июне 2015 году террористами были убиты 38 туристов, открылся после масштабного ребрендинга. Об этом сообщает Associated Press.

Сразу же после атаки боевиков гостиница, входившая в испанскую сеть Riu, была закрыта, а в конце 2016 года продана немецкой группе Steigenberger которая управляет отелями в Брюсселе, Франкфурте и Шарм-эль-Шейхе.

После ребрендинга отель заработал под именем Steigenberger Kantaoui Bay. На реновацию было потрачено 2,5 миллиона долларов. «Мы изменили почти все: оформление, цветовую гамму, мебель, планировку территорий», — заявила владелица гостиницы Зора Дрисс (Zohra Driss). Она добавила, что еще около 200 тысяч долларов было потрачено на системы безопасности.

Собственники надеются, что благодаря реновации заполняемость отеля в этом сезоне достигнет не менее 90 процентов.

В память о трагических событиях 2015 года напротив отеля была установлена мемориальная доска.

По данным TopHotels, недельный тур (по системе «все включено») в этот отель в мае обойдется минимум в 51 тысячу рублей на двоих. Средняя оценка гостиницы на TripAdvisor на данный момент составляет 4,5 из 5 баллов.

В июне 2015 года на пляже отеля Imperial Marhaba Hotel в пригороде курортного города Сус террорист расстрелял группу туристов. В атаке погибли 38 путешественников, большинство из них англичане. После этого турпоток в страну резко упал. Спрос на путешествия в Тунис у россиян начал восстанавливаться лишь в начале 2016 года.

В конце марта сообщалось, что Тунис вошел в пятерку самых популярных у россиян направлений отдыха на лето.