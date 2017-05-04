CNN обвинили в цензуре из-за отказа разместить ролик про Трампа

Сторонники президента США Дональда Трампа назвали цензурой отказ канала CNN показать рекламный ролик, посвященный 100 дням его президентства. Их сообщение появилось на Donaldjtrump.com.

«Это цензура, чистая и простая. Отклоняя наше объявление, CNN доказала, что она поддерживает предвзятую цензуру и боится противоположной точки зрения. Верные сторонники президента Трампа знают правду: господствующие СМИ вводят в заблуждение, дезинформируют, обманывают и отвлекают. CNN воплощает в себе смысл поддельных новостей и доказал это, отклонив нашу платную рекламную кампанию», — говорится в заявлении представителя кампании Трампа Майкла Гласнера.

Видео: Donald J. Trump for President / YouTube

Ранее телекомпания отказала транслировать на коммерческой основе 30-секундный ролик First 100 Days об успехах администрации Трампа за первые сто дней президентства. Канал объяснил отказ тем, что авторы видео не убрали из него ложный график, в котором ведущие СМИ обвинялись в публикации фейковых новостей.

«Популярные медиа не выдумывают новости, а значит, ролик ложный. В соответствии с нашей политикой его можно будет запустить, только если график будет удален. Таковы факты», — гласит сообщение.

Среди достижений Трампа на посту президента в ролике отмечалось назначение судьи Нила Горсача в Верховный суд США, а также начало строительства нефтепровода Keystone.

CNN входит в список СМИ, которые Трамп регулярно обвинял в распространении ложных новостей о нем. После вступления в должность его администрация объявила CNN бойкот: представители Белого дома перестали приходить на канал, поскольку не считают его площадкой, на которой имеет смысл продвигать свою повестку.

