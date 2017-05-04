В Киеве откроют мини-отель на дереве

В середине мая в Киеве снова заработает зона отдыха «Скворечник» с мини-отелем и кафе на деревьях. Об этом пишет интернет-издание 34travel.

«Скворечник» расположен на Трухановом острове на Днепре, напротив исторического центра украинской столицы. На его территории возведут шесть домиков на деревьях. Один из них станет отелем, другие будут работать как кафе. Помещения будут создаваться без вреда для деревьев, по специальной технологии без использования гвоздей.

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Дом-отель площадью 13 квадратных метров рассчитан на двух человек. Внутри находится вся необходимая мебель, кроме того, помещение оборудовано террасой. Вверх можно подниматься по ступенькам. Стоимость размещения — 1,5 тысячи гривен (около 3,2 тысячи рублей) с человека.

На территории «Скворечника» также находится кемпинг, рассчитанный на 20 мест, с душем и туалетом. Одна ночь там обойдется в 100 гривен (215 рублей). Впервые такая сезонная зона отдыха открылась летом 2015 года.

В январе стало известно, что в сосновом лесу Лапландии, рядом с Северным полярным кругом возвели отель. Здание площадью 55 квадратных метров разместили между деревьями на 12 колоннах, на высоте 10 метров.