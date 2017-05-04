Конь прокатил киргиза на вейкборде по горной реке

Алмаз Смайлкулов прокатился на доске по горной реке Кара-Балта в Киргизии. Руками он держался за трос, привязанный к скачущему по берегу коню с наездником. Видео публикует Ruptly.

«Те эмоции, которые я получаю, они помогают мне в дальнейшем жить в этом непростом и суровом мире», — поделился 26-летний экстремал.

Молодой человек рассказал Zanoza.kg, что он попробовал вейкбординг (вид спорта, в котором спортсмен выполняет разные трюки, стоя на короткой широкой доске и держась за прикрепленный, например к катеру, трос), когда ему было 20 лет. «За это время я успел побывать в разных странах мира. Участвовал в различных мировых первенствах, выступал за сборную России. Я трехкратный чемпион России по кабельному вейкборду», — отметил Смайлкулов. Вместе с тем он выразил надежду на то, что его катание по горной реке станет стимулом для развития этого вида спорта в Киргизии.

«В реке Кара-Балта много камней, и это был первый опыт езды за лошадью. Я немного сомневался, что лошадь меня потянет, но все получилось. Ветер — так зовут скакуна — хорошо справился с задачей», — добавил мужчина.