СМИ узнали об использовании боевиками в Сирии оружия с электроникой из России

Военные специалисты в Сирии, исследуя оружие уничтоженных террористов, установили, что снайперы «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Жертвами снайперских обстрелов стали четверо российских военных, в том числе подполковник Алексей Бучельников, получивший смертельное ранение на полигоне в тылу правительственных войск, когда обучал сирийских солдат вести минометный огонь в темноте. Боевик, как полагают коллеги погибшего, стрелял с дистанции в несколько сотен метров в почти полной темноте — ему удалось определить российского инструктора среди сирийцев и поразить его единственным выстрелом.

Прицелы ночного видения, по словам эксперта, делятся на поколения от первого до третьего. ПНВ ранних поколений могли работать только в условиях «четверть луны на небосводе», второму поколению было достаточно света звезд, а последние экземпляры получили возможность обнаруживать фигуру человека на расстоянии 400 метров даже ненастной ночью.

Самые современные приборы третьего поколения изготавливаются в США и России. В Соединенных Штатах вывоз ПНВ третьего поколения за пределы страны категорически запрещен. Получить их могут только армии или спецподразделения дружественных стран, да и то после длительных согласований.

В России в последнее время действует аналогичное законодательство, однако, разобрав оружие боевиков, специалисты обнаружили в ПНВ российскую электронику. «Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях», — сказал собеседник издания. Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно.

«Исламское государство» и «Джебхат-ан-Нусра» в России внесены в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.