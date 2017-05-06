В Танзании в результате падения школьного автобуса с обрыва погиб 31 человек

В результате падения школьного автобуса с обрыва в городе Аруша на севере Танзании погиб 31 человек. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальный источник.

Всего в автобусе находились 35 человек, среди которых были учителя и учащиеся начальной школы Lucky Vincent English Medium School. Сообщается, что автобус вез детей на экскурсию, но, проезжая мимо поселка Рахия Хилл, он упал в ущелье у реки Мара.

По словам комиссара района Карату Терезии Махонго (Theresia Mahongo), ЧП произошло примерно в 07:00 по местному времени (совпадает с мск) в 150 километрах от города недалеко от кратера Нгоронгоро и Национального парка Серенгети.

«Нам еще предстоит установить точное число погибших в результате аварии», — заявил начальник местной полиции Чарльз Мкумбо (Charles Mkumbo).

19 апреля в северном штате Химачал-Прадеш Индии пассажирский автобус упал с обрыва. В транспорте находились 46 человек, 44 из них погибли.

17 апреля на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу пассажирский автобус упал в реку. Из 19 находившихся в нем человек погибли 10.