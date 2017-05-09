Появились данные экзитполлов президентских выборов в Южной Корее

Представитель Демократической партии Мун Чжэ Ин одержал победу в президентских выборах в Южной Корее. Такие данные опубликовали экзитполлы, передает во вторник, 9 мая, агентство «Ёнхап».

Согласно результатам, за него проголосовали 41,1 процента избирателей, за представителя Консервативной партии «Корейская свобода» Хон Джун Пхе — 23,3 процента, за Ан Чхоль Су от левоцентристской Народной партии — 21,8 процента.

Материалы по теме Тайные советники Выбирать политический курс президенту Кореи помогали гадалки, сектанты и жиголо

Сообщается, что однодневное голосование прекратилось в 20:00 по местному времени (14:00 мск). Избирательные участки открылись 9 мая в 06:00 по местному времени (00:00 мск).

Мун Чжэ Ин, который с небольшим разрывом на предыдущих выборах уступил отстраненной ранее от должности президента Пак Кын Хе в 2012 году, раскритиковал предыдущие администрации за то, что они не смогли остановить развитие северокорейской программы ракетного и ядерного вооружения. Он выступает за двухстороннюю политику диалога при сохранении давления и санкций.

Пак Кын Хе была отстранена от должности и позже арестована по обвинению в причастности ко взяточничеству и злоупотреблении властью.