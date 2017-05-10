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Алекса Чанг снялась в короткометражке о своей коллекции одежды

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Видео: alexachung / YouTube

Британская телеведущая и модель Алекса Чанг представила короткометражный ролик, посвященный ее дебютной коллекции одежды. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

«Это чествование самоотверженности, с которой человек берется за создание чего-то нового и тратит бесконечное количество времени, пытаясь довести до совершенства идею, столь важную для него», — прокомментировала она. Официальный запус линейки запланирован на 30 мая.

Алекса Чанг — британская телеведущая, модель и редактор британского Vogue. Была ведущей собственного шоу на канале MTV It’s On with Alexa Chung. Известна тем, что неоднократно играла в сериалах роли самой себя («Сплетница», «Поздней ночью с Джимми Фэллоном» и другие).

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