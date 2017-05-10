Летящего в прыжке пса превратили в рок-звезду и медведя

Пользователь Reddit опубликовал фотографию пса, запечатленного в прыжке за мячиком, и предложил устроить фотошоп-битву. На это обратило внимание издание Mashable.

Некоторые юзеры разглядели в собаке прирожденного рокера и «перенесли» его на сцену к вокалисту группы The Rolling Stones Мику Джаггеру и на выступление к группе Motley Crue.

Другие решили, что пес явно испуган тем, что подпрыгнул так высоко ради простого мяча, и обыграли это в лучших традициях постеров к хоррор-фильмам.

В апреле житель Дублина Стивен Кроули опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий дочери, на которых с помощью фотошопа поместил ребенка в опасные ситуации. Мужчина намеренно выложил снимки, где дочь сидит с ножом в руке или в опасной близости к включенной плите, чтобы привлечь хейтеров.