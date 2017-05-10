Бывший технолог торговой сети «Перекресток» получила срок за откаты

В Москве суд приговорил к шести годам заключения бывшего главного технолога компании «Торговый Дом Перекресток» за получение откатов от российских производителей, желавших продавать свой товар в магазинах торговой сети. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 10 мая.

Ольгу Паринову и ее супруга Сергея Сыромятникова, которому назначили 5,5 лет лишения свободы, признали виновными в коммерческом подкупе.

Следствием и судом установлено, что с мая 2014 по 14 сентября 2015 года Паринова с мужем, который ранее работал в торговых сетях, требовали 36 миллионов рублей от представителей компании, занимающейся реализацией продуктов питания отечественного производства. За эти деньги коммерсанты получали возможность поставлять свою продукцию на прилавки магазинов торговой сети «Перекресток» и «Карусель».

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14 сентября 2015 года при получении части требуемой суммы в размере трех миллионов рублей супружеская пара была задержана.

Нечистоплотного сотрудника выявила служба безопасности компании X5 Retail Group (владелец торговой сети «Перекресток»), которая передала материалы в правоохранительные органы, сообщал ранее «Ленте.ру» представитель компании.

X5 Retail Group, управляющая сетями магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», основана в мае 2006 года. Основными акционерами являются «Альфа-групп» (47,86 процента). За девять месяцев 2016 года выручка Группы выросла на 27,8 процентов, достигнув 739,5 миллиардов рублей.