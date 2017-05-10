Полиция отказалась возбуждать против Стивена Фрая дело об оскорблении верующих

Правоохранительные органы Ирландии прекратили расследование в отношении британского актера и писателя Стивена Фрая, которое начали из-за жалобы на высказывание артиста о боге. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что полиция не нашла достаточного числа людей, которых оскорбили бы слова Фрая. Жалобу на комика подал только один телезритель. По словам сотрудников правоохранительных органов, единичное заявление не может быть основанием для возбуждения дела.

В 2015-м Фрай во время время выступления в программе «Смысл жизни» на ирландском канале RTE заявил телеведущему, что не понимает, почему он «должен уважать бога, создавшего мир, полный несправедливости и боли». После трансляции на комика была подана жалоба от одного из телезрителей. Спустя два года полиция уведомила автора заявления о начатом расследовании.

В законодательстве Ирландии есть введенная в 2009 году статья, по которой за богохульные действия или высказывания нарушителю могут назначить штраф размером до 25 тысяч евро. По закону, оскорбительными считаются действия, вызвавшие «возмущение среди значительного числа религиозных людей».

Стивен Фрай известен ролями в сериалах «Дживс и Вустер», «Черная гадюка», фильмах «Уайльд», «V — значит вендетта». Он также выступил режиссером ленты «Золотая молодежь», экранизации романа Ивлина Во «Мерзкая плоть». Помимо этого, артист написал такие книги, как «Лжец», «Моав — умывальная чаша моя», «Как творить историю». Фрай — открытый гей и борец за права ЛГБТ-сообщества.