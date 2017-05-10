Савченко рассказала о бегстве в Индию от тошнотного «Евровидения»

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко рассказала, что на время проведения в Киеве конкурса «Евровидение» отправилась с рабочей поездкой в Индию. Об этом она написала в своем блоге на портале Gordon.ua.

По словам парламентария, «большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все раздорные праздники, тошнотное "Евровидение" и свой день рождения [проведу] подальше от центра событий». «Веселиться у меня нет воодушевления, поскольку на Украине ситуация до сих пор такая, что не до веселья», — отметила она.

Савченко добавила, что на первый взгляд Индия показалась ей малоприятной, «везде грязно, жарко и душно». «Природа и архитектура похожи на Ирак, только войны нет», — отметила депутат (в 2004 году она служила в Ираке в составе украинского миротворческого батальона — прим. «Ленты.ру»). Парламентарий также сравнила Индию с Крымом.

9 мая в Киеве прошел первый полуфинал «Евровидения-2017». Его победителями стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. Второй полуфинал состоится 11 мая, финал пройдет 13 мая. Конкурсантка от России Юлия Самойлова в мероприятии участия не принимает в связи с запретом на въезд на территорию Украины.

1 мая Савченко отказалась поздравлять украинцев с праздниками. По ее словам, «праздников уже больше никаких не чувствуется», а «люди стали жить мрачно, затравленные войной и бедностью в стране».