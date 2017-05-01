Савченко отказалась поздравлять украинцев с майскими праздниками

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко не хочет поздравлять граждан Украины с майскими праздниками. Об этом она написала в понедельник, 1 мая, в своем блоге на портале Gordon.ua.

По словам парламентария, она отказывается от этого «не потому, что сейчас происходит объявленная декоммунизация всего, что когда-то насильно было коммунизировано, а просто потому, что праздников уже больше никаких не чувствуется».

Савченко отметила, что «люди стали жить мрачно, затравленные войной и бедностью в стране». «Сейчас каждый живет в своем коконе, подпуская к себе только близкий круг людей. Обсуждаем только политику, аварии, катастрофы, войны и бедствия, которые где-то случились», — написала депутат.

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Кроме того, она отметила, что если раньше с праздниками приходило хорошее настроение, то в последнее время они «вызывают лишь раздражение и эмоциональную усталость». Парламентарий также понадеялась на отсутствие плохих новостей в ближайшие дни.

В марте Савченко заявила, что не считает личную жизнь обязательной для себя. Она добавила, что ни один мужчина не может быть сильнее ее, поэтому она ищет того, кто будет равен ей.