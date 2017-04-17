Савченко рассказала о готовности отстаивать Крым в 2014 году

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что в 2014 году во время службы в авиационном полку ждала приказа бомбить Крым и «защищать нашу землю». Об этом она сказала телеканалу ZIK, видео с фрагментом интервью доступно на YouTube.

«Это все знали, войска были приведены [в боеготовность], люди были готовы взаимодействовать, и можно было отстоять Крым. Я сама стояла тогда, работая в авиационном полку, ждала приказа защищать нашу землю», — заявила Савченко.

Она добавила, что по поводу событий февраля-марта 2014 года есть разные мнения. «Кто-то считает, что Турчинов (Александр Турчинов — с февраля по июнь 2014 года исполнял обязанности президента Украины, сейчас секретарь Совета нацбезопасности и обороны — прим. «Ленты.ру») спас тогда жизни и авиацию, и все, потому что нас бы все равно там покрошили. Но еще будет расследование. Народ спросит у этой власти, которая пришла на крови. Мы спросим и получим все ответы», — пообещала бывшая военнослужащая.

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10 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что в марте 2014 года киевским руководством обсуждалась возможность высадки десанта в Крыму. Предполагалось, в частности, перехватить узкий перешеек между самим Крымом и Керченским полуостровом, а также блокировать движение на трассах Симферополь — Севастополь и Симферополь — Ялта. По словам Муженко, вечером 1 марта 2014 года самолеты были отправлены на аэродромы для загрузки десанта, однако занимавший тогда должность начальника Генштаба ВСУ Михаил Куцин решение отменил.

Крым вошел в состав России по результатам прошедшего 16 марта 2014 года референдума. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения Крыма с Россией нормам международного права.