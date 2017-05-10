Трамвай с пассажирами загорелся во время движения в Красноярске

Видео: Вадим Гарет; N.Shamarina / YouTube

В Красноярске во время движения загорелся трамвай, в салоне которого находились 10 пассажиров. Видеозаписи инцидента опубликовали на YouTube пользователи Вадим Гарет и N.Shamarina.

Инцидент произошел утром 10 мая на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки, сообщают «Городские новости». Спустя несколько минут пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС.

Пассажиры были оперативно эвакуированы. В больницу с незначительными ожогами доставили вагоновожатую.