Пресс-секретарь Савченко опровергла авторство текста с критикой участников АТО

Приписываемая депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко страница в социальной сети «ВКонтакте», где в четверг, 11 мая, появились резкие заявления в адрес украинских силовиков, ей не принадлежит. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь парламентария Татьяна Проторченко.

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«У Надежды нет страницы в соцсети "ВКонтакте". Страничка, о которой идет речь, фейковая, и, соответственно, информация фейковая», — отметила Проторченко.

Ранее на странице в сети «ВКонтакте», в качестве владельца которой указана Савченко, появился пост, где участники военной операции Киева в Донбассе (так называемая антитеррористическая операция, АТО) были названы быдлом и отребьем, которое убивает своих сограждан за деньги.

Автор текста высказал мнение, что Вооруженные силы Украины нарушили присягу, которую давали народу.