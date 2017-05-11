Савченко назвала участников АТО быдлом и отребьем

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала участников военной операции Киева в Донбассе быдлом и отребьем, которое убивает своих сограждан за деньги. Об этом парламентарий написала на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«После 9 мая участники АТО (антитеррористической операции, так украинские власти называют боевые действия в регионе — прим. «Ленты.ру») и патриоты возомнили себя героями и цветом нации. Нет, вы для адекватных людей быдло и отребье, которое поехало на Донбасс убивать свой же народ за деньги или чтобы не сесть в тюрьму, для вас чужая жизнь ничего не стоит, вы спасали свои шкуры», — подчеркнула она.

Она высказала мнение, что Вооруженные силы Украины нарушили присягу, которую давали народу. «У меня тоже руки в крови и мне с этим жить (...) И самая страшная новость для вас, что Россия с нами не воюет. Все эти годы вам вешают и будут вешать дальше на уши, что Россия агрессор», — добавила она.

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Савченко также выразила сомнения в возможности успешного развития Украины. «Все между собой поделили олигархические кланы, которые обзавелись своими силовыми структурами и они вам не по зубам», — объяснила она.

1 мая депутат заявила, что не хочет поздравлять граждан Украины с майскими праздниками. По словам Савченко, «люди стали жить мрачно, затравленные войной и бедностью в стране». Она отметила, что если раньше с праздниками приходило хорошее настроение, то в последнее время они «вызывают лишь раздражение и эмоциональную усталость».

В апреле парламентарий заявила, что Киев терпит поражение в Донбассе.