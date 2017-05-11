Агентство Fitch повысило рейтинги «Башнефти»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента «Башнефти» в иностранной и национальной валютах до «ВВВ-» с «ВВ+» и исключило их из списка на пересмотр Rating Watch Evolving (RWE ). Прогноз по рейтингам — «стабильный». Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Как пояснили в Fitch, данные рейтинговые действия стали результатом оценки агентством последствий приобретения «Башнефти» НК «Роснефть», которое было завершено в октябре 2016 года. «Теперь рейтинг учитывает автономный профиль «Башнефти», его сильные операционные и стратегические связи с «Роснефтью» и наше мнение о кредитоспособности «Роснефти»», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

В середине октября «Роснефть» выкупила у государства 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации, перечислив на счета федерального казначейства 329 миллиардов рублей.

13 октября, на следующий день после закрытия сделки, «Башнефть» возглавил вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин. Александр Корсик, который занимал этот пост с 2011 года, досрочно ушел в отставку. Совет директоров компании также полностью сменил правление, назначив на освободившиеся места менеджеров «Роснефти».

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.