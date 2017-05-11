В Японии десятки мигрантов объявили голодовку

В Японии началась массовая голодовка мигрантов. Об этом сообщает Reuters.

Десятки задержанных за нарушение режима пребывания в стране, содержащиеся в иммиграционном центре в Токио, отказались принимать пищу в знак протеста против незаконных арестов. Некоторые из участников голодовки ранее подали заявление о предоставлении политического убежища.

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«Нужно что-то менять, — заявил один из голодающих, который находится в заключении уже более 10 месяцев. — Нужно покончить с этой системой».

На данный момент в иммиграционном центре в Токио содержатся 387 мужчин и 189 женщин. В 2016 году вопрос мигрантов оказался в центре внимания японской прессы после того, как рабочий со Шри-Ланки умер в камере, не дождавшись медицинской помощи. Из почти 11 тысяч прошений о предоставлении убежища в 2016 году были одобрены лишь 28.