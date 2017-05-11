Согласившимся на переезд в итальянскую деревню заплатят две тысячи евро

Власти итальянской горной деревни Бормида предложили по две тысячи евро любому желающему переехать на постоянное место жительства в их населенный пункт. Как сообщает Thrillist, решившимся перебраться в поселение придется жить на высоте 420 метров над уровнем моря на северо-западе области Лигурия.

С призывом переехать в деревню обратился ее мэр Даниэле Гальяно (Daniele Galliano). Таким образом он надеется предотвратить массовый отток молодежи в города. Сейчас в Бормиде живет всего 394 жителя.

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При этом дом в населенном пункте можно снять всего за 50-120 евро в месяц.

Менеджер одного из четырех местных ресторанов Джузеппе Оддоне (Giuseppe Oddone) уточнил, что поселение не может похвастаться какими-то особенными достопримечательностями. «Жизнь здесь проста и естественна. У нас есть леса, козы, церковь и много хорошей еды. Жизнь здесь, безусловно, свободна от стрессов»,— отметил он.

В начале мая был опубликован список стран мира с самой богатой природой. Италия заняла 12-е место в рейтинге из 136 государств.