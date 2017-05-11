Матвиенко заявила об отсутствии причин для серьезных перемен в госстроительстве

В России нет оснований для серьезных перемен в госстроительстве. Такую точку зрения высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Аргументы недели», опубликованном в четверг, 11 мая.

«У нас ничего подобного нет и, убеждена, не предвидится», — сказала Матвиенко. По ее словам, необходимость в глобальных переменах возникает лишь в условиях глобального кризиса.

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Матвиенко также прокомментировала текущие кадровые перестановки. «Все это делается, повторю, продуманно, без спешки, с сохранением стабильности. Это важнейшее условие устойчивого движения вперед», — отметила она.

Помимо этого, по ее словам, совершенствуются российская государственность, система управления страной, готовятся изменения в избирательное законодательство. «Майдан России не нужен. Что действительно нужно, так это дальнейшее развитие диалога между властью и гражданами, поиск необходимых для этого новых площадок», — добавила спикер Совфеда.

29 марта Матвиенко дала поручение комитету верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству подготовить предложения по созданию площадок для диалога власти и общества. «У нас при Совете Федерации работает Совет по взаимодействию с институтами гражданского общества. Очевидно, этого недостаточно», — пояснила она.